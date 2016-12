Soundcity MVP Awards 2016: Here’s The Full List Of Winners

The Soundcity MVP Awards 2016, which was held yesterday at the Expo Center, Eko Hotel & Suites, Lagos, had Wizkid and Tekno as the top winners of the day.

The ‘Ojuelegba’ crooner took home the award for Artiste of the year and Best Male artiste, while Afropop singer, Tekno took home the Digital Artiste of the Year, Song of the Year and the Listeners Choice awards.

See full list of nominees and winners below:

BEST MALE

Diamond Platinumz (TANZANIA)

Emtee (SOUTH AFRICA)

Wizkid (NIGERIA) – WINNER

Falz (NIGERIA)

Olamide (NIGERIA)

Patoranking (NIGERIA)

Phyno (NIGERIA)

BEST FEMALE

Tiwa Savage (NIGERIA)

Victoria Kimani (KENYA)

Yemi Alade (NIGERIA) – WINNER

Vanessa Mdee (TANZANIA)

Cynthia Morgan (NIGERIA)

Ms Vee (GHANA)

Simi (NIGERIA)

BEST HIP HOP

Cassper Nyovest (SOUTH AFRICA) – WINNER

Olamide (NIGERIA)

CDQ (NIGERIA)

Emtee (SOUTH AFRICA)

El (GHANA)

Riky Rick (SOUTH AFRICA)

Stanley Enow (CAMEROON)

Phyno (NIGERIA)

BEST POP

Wizkid (NIGERIA)

Kiss Daniel (NIGERIA) – WINNER

Tekno (NIGERIA)

Yemi Alade (NIGERIA)

Adekunle Gold (NIGERIA)

Timaya (NIGERIA)

Tiwa Savage (NIGERIA)

DIGITAL ARTISTE OF THE YEAR

PSquare (NIGERIA)

Wizkid (NIGERIA)

AKA (SOUTH AFRICA)

Tiwa Savage (NIGERIA)

Davido (NIGERIA)

Cassper Nyovest (SOUTH AFRICA)

Tekno (NIGERIA) – WINNER

BEST COLLABORATION

Mr Eazi Ft Efya – Skintight (NIGERIA / GHANA)

Patoranking Ft Sarkodie – No Kissing (NIGERIA / GHANA)

Eddy Kenzo Ft Niniola – Mbilo Mbilo Remix (UGANDA / NIGERIA)

Emtee Ft Wizkid & AKA – Roll Up (SOUTH AFRICA / NIGERIA)

DJ Maphorisa Ft Wizkid & DJ Buckz – Soweto Baby (SOUTH AFRICA / NIGERIA)

Phyno Ft Olamide – Fada Fada (NIGERIA)

Olamide Ft Wande Coal – Who You Epp (NIGERIA) – WINNER

Harrysong Ft Olamide, KCee – Raggae Blues (NIGERIA)

Masterkraft Ft Flavour & Sarkodie – Finally (NIGERIA / GHANA)

VIDEO OF THE YEAR

Pana – Tekno Directed by Clarence Peters (NIGERIA)

Aje – Alikiba, Directed by Meji (NIGERIA) – WINNER

Babanla – Wizkid, Directed by Sesan (NIGERIA)

One time – AKA, Directed by AKA & Alessio (SOUTH AFRICA)

Sin City – Kiss Daniel, Directed by H2G Films (NIGERIA)

Emergency – D’Banj, Directed by Unlimited L.A (NIGERIA)

Made for you – Banky W, Directed by Banky W (NIGERIA)

Gbagbe Oshi – Davido, Directed by Slash (NIGERIA)

Pray for me – Darey, Directed by MEX (NIGERIA)

BEST GROUP OR DUO

Sauti Sol (KENYA) – WINNER

Mafikizolo (SOUTH AFRICA)

Micasa (SOUTH AFRICA)

Navy Kenzo (TANZANIA)

R2Bees (GHANA)

Toofan (TOGO)

PSquare (NIGERIA)

VVIP (GHANA)

SONG OF THE YEAR

Kwesta ft. Cassper Nyovest – Ngud (SOUTH AFRICA)

Mr Eazi – Hol Up (NIGERIA)

Patoranking ft Sakordie – No Kissing (NIGERIA)

Wizkid – Babanla (NIGERIA)

Tekno – Pana (NIGERIA) – WINNER

Emtee ft Wizkid – Roll Up (SOUTH AFRICA / NIGERIA)

DJ Maphorisa ft Wizkid & DJ Buckz – Soweto Baby (SOUTH AFRICA / NIGERIA)

Olamide ft Wande Coal – Who You Epp (NIGERIA)

D’banj – Emergency (NIGERIA)

BEST NEW ARTISTE

Koker (NIGERIA)

YCee (NIGERIA)

Mr Eazi (NIGERIA) – WINNER

Emtee (SOUTH AFRICA)

Simi (NIGERIA)

Niniola (NIGERIA)

Tekno (NIGERIA)

Nasty C (SOUTH AFRICA)

VIEWERS CHOICE

Mr Soldier – Falz ft. Simi (NIGERIA) – WINNER

Babanla – Wizkid (NIGERIA)

Osinachi – Humblesmith ft. Davido (NIGERIA)

Pana – Tekno (NIGERIA)

Hollup – Mr Eazi (NIGERIA)

Pick Up – Adekunle Gold (NIGERIA)

Mama – Kiss Daniel

LISTENERS CHOICE

Lagos to Kampala – Runtown ft. Wizkid (NIGERIA)

Babanla – Wizkid (NIGERIA)

Omo Alhaji – YCee (NIGERIA)

Pana – Tekno (NIGERIA) – WINNER

Who You Epp – Olamide ft Wande Coal (NIGERIA)

Oluwa ni – Reekado Banks (NIGERIA)

Pick Up – Adekunle Gold (NIGERIA)

Skintight – Mr Eazi ft Efya (NIGERIA/GHANA)

AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

Wizkid (NIGERIA) – WINNER

Vanessa Mdee (TANZANIA)

Diamond Platinumz (TANZANIA)

Sarkodie (GHANA)

Yemi Alade (NIGERIA)

Olamide (NIGERIA)

AFRICAN PRODUCER OF THE YEAR

DJ Maphorisa (SOUTH AFRICA) – WINNER

Gospel on the Beat (NIGERIA)

Masterkraft (NIGERIA)

Young John (NIGERIA)

Legendury Beats (NIGERIA)

Sess the problem kid (NIGERIA)

