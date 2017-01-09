ABIN AL’AJABI: Sunan Allah ya fito a jikin itatuwan moringa (HOTUNA) – NAIJ.COM
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ABIN AL'AJABI: Sunan Allah ya fito a jikin itatuwan moringa (HOTUNA)
NAIJ.COM
… – An gano wasu itatuwa da rubutun sunayen Allah a jiki a gidan wasu kiristoci a wani gari mai suna Ado-Odo, Ota, jihar Ogun. Wasu itatuwa moringa biyu a cikin wata titi sun zama abin kallo ga mutane a inda aka samu wasu rubuce-rubuce Arabic a jikin …
Mystery tree with inscription “Allah is the Greatest” (PHOTOS
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