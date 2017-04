Borussia Dortmund v Monaco starting line-ups

Starting line-ups in the Champions League quarter-final first leg between Borussia Dortmund and Monaco at Signal Iduna Park on Wednesday (kick-off 1645 GMT):

Borussia Dortmund (3-4-3): Roman Burki; Matthias Ginter, Sokratis Papastathopoulos, Sven Bender; Lukasz Piszczek, Shinji Kagawa, Julian Weigl, Marcel Schmelzer (capt); Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Raphael Guerreiro

Coach: Thomas Tuchel (GER)

Monaco (4-4-2): Danijel Subasic; Andrea Raggi, Kamil Glik, Jemerson, Almamy Toure; Bernardo Silva, Fabinho, Joao Moutinho, Thomas Lemar; Radamel Falcao (capt), Kylian Mbappe

Coach: Leonardo Jardim (POR)

Referee: Daniele Orsato (ITA)

