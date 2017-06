2017/2018 Premier League fixtures for Chelsea, Arsenal, Man Utd., others

Here are the 2017/2018 Premier League fixtures for Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool and Manchester United.

Arsenal Fixtures

AUGUST 2017 12/08/2017 15:00 Arsenal v Leicester City 19/08/2017 15:00 Stoke City v Arsenal 26/08/2017 15:00 Liverpool v Arsenal SEPTEMBER 2017 09/09/2017 15:00 Arsenal v Bournemouth 16/09/2017 15:00 Chelsea v Arsenal 23/09/2017 15:00 Arsenal v West Bromwich Albion 30/09/2017 15:00 Arsenal v Brighton and Hove Albion OCTOBER 2017 14/10/2017 15:00 Watford v Arsenal 21/10/2017 15:00 Everton v Arsenal 28/10/2017 15:00 Arsenal v Swansea City NOVEMBER 2017 04/11/2017 15:00 Manchester City v Arsenal 18/11/2017 15:00 Arsenal v Tottenham Hotspur 25/11/2017 15:00 Burnley v Arsenal 28/11/2017 19:45 Arsenal v Huddersfield Town DECEMBER 2017 02/12/2017 15:00 Arsenal v Manchester United 09/12/2017 15:00 Southampton v Arsenal 12/12/2017 19:45 West Ham United v Arsenal 16/12/2017 15:00 Arsenal v Newcastle United 23/12/2017 15:00 Arsenal v Liverpool 26/12/2017 15:00 Crystal Palace v Arsenal 30/12/2017 15:00 West Bromwich Albion v Arsenal JANUARY 2018 01/01/2018 15:00 Arsenal v Chelsea 13/01/2018 15:00 Bournemouth v Arsenal 20/01/2018 15:00 Arsenal v Crystal Palace 30/01/2018 19:45 Swansea City v Arsenal FEBRUARY 2018 03/02/2018 15:00 Arsenal v Everton 10/02/2018 15:00 Tottenham Hotspur v Arsenal 24/02/2018 15:00 Arsenal v Manchester City MARCH 2018 03/03/2018 15:00 Brighton and Hove Albion v Arsenal 10/03/2018 15:00 Arsenal v Watford 17/03/2018 15:00 Leicester City v Arsenal 31/03/2018 15:00 Arsenal v Stoke City APRIL 2018 07/04/2018 15:00 Arsenal v Southampton 14/04/2018 15:00 Newcastle United v Arsenal 21/04/2018 15:00 Arsenal v West Ham United 28/04/2018 15:00 Manchester United v Arsenal MAY 2018 05/05/2018 15:00 Arsenal v Burnley 13/05/2018 15:00 Huddersfield Town v Arsenal

Manchester City Fixtures

AUGUST 2017 12/08/2017 15:00 Brighton and Hove Albion v Manchester City 19/08/2017 15:00 Manchester City v Everton 26/08/2017 15:00 Bournemouth v Manchester City SEPTEMBER 2017 09/09/2017 15:00 Manchester City v Liverpool 16/09/2017 15:00 Watford v Manchester City 23/09/2017 15:00 Manchester City v Crystal Palace 30/09/2017 15:00 Chelsea v Manchester City OCTOBER 2017 14/10/2017 15:00 Manchester City v Stoke City 21/10/2017 15:00 Manchester City v Burnley 28/10/2017 15:00 West Bromwich Albion v Manchester City NOVEMBER 2017 04/11/2017 15:00 Manchester City v Arsenal 18/11/2017 15:00 Leicester City v Manchester City 25/11/2017 15:00 Huddersfield Town v Manchester City 29/11/2017 20:00 Manchester City v Southampton DECEMBER 2017 02/12/2017 15:00 Manchester City v West Ham United 09/12/2017 15:00 Manchester United v Manchester City 12/12/2017 19:45 Swansea City v Manchester City 16/12/2017 15:00 Manchester City v Tottenham Hotspur 23/12/2017 15:00 Manchester City v Bournemouth 26/12/2017 15:00 Newcastle United v Manchester City 30/12/2017 15:00 Crystal Palace v Manchester City JANUARY 2018 01/01/2018 15:00 Manchester City v Watford 13/01/2018 15:00 Liverpool v Manchester City 20/01/2018 15:00 Manchester City v Newcastle United 31/01/2018 20:00 Manchester City v West Bromwich Albion FEBRUARY 2018 03/02/2018 15:00 Burnley v Manchester City 10/02/2018 15:00 Manchester City v Leicester City 24/02/2018 15:00 Arsenal v Manchester City MARCH 2018 03/03/2018 15:00 Manchester City v Chelsea 10/03/2018 15:00 Stoke City v Manchester City 17/03/2018 15:00 Manchester City v Brighton and Hove Albion 31/03/2018 15:00 Everton v Manchester City APRIL 2018 07/04/2018 15:00 Manchester City v Manchester United 14/04/2018 15:00 Tottenham Hotspur v Manchester City 21/04/2018 15:00 Manchester City v Swansea City 28/04/2018 15:00 West Ham United v Manchester City MAY 2018 05/05/2018 15:00 Manchester City v Huddersfield Town 13/05/2018 15:00 Southampton v Manchester City

Manchester United Fixtures

AUGUST 2017 12/08/2017 15:00 Manchester United v West Ham United 19/08/2017 15:00 Swansea City v Manchester United 26/08/2017 15:00 Manchester United v Leicester City SEPTEMBER 2017 09/09/2017 15:00 Stoke City v Manchester United 16/09/2017 15:00 Manchester United v Everton 23/09/2017 15:00 Southampton v Manchester United 30/09/2017 15:00 Manchester United v Crystal Palace OCTOBER 2017 14/10/2017 15:00 Liverpool v Manchester United 21/10/2017 15:00 Huddersfield Town v Manchester United 28/10/2017 15:00 Manchester United v Tottenham NOVEMBER 2017 04/11/2017 15:00 Chelsea v Manchester United 18/11/2017 15:00 Manchester United v Newcastle United 25/11/2017 15:00 Manchester United v Brighton and Hove Albion 28/11/2017 19:45 Watford v Manchester United DECEMBER 2017 02/12/2017 15:00 Arsenal v Manchester United 09/12/2017 15:00 Manchester United v Manchester City 12/12/2017 20:00 Manchester United v Bournemouth 16/12/2017 15:00 West Bromwich Albion v Manchester United 23/12/2017 15:00 Leicester City v Manchester United 26/12/2017 15:00 Manchester United v Burnley 30/12/2017 15:00 Manchester United v Southampton JANUARY 2018 01/01/2018 15:00 Everton v Manchester United 13/01/2018 15:00 Manchester United v Stoke City 20/01/2018 15:00 Burnley v Manchester United 31/01/2018 20:00 Tottenham v Manchester United FEBRUARY 2018 03/02/2018 15:00 Manchester United v Huddersfield Town 10/02/2018 15:00 Newcastle United v Manchester United 24/02/2018 15:00 Manchester United v Chelsea MARCH 2018 03/03/2018 15:00 Crystal Palace v Manchester United 10/03/2018 15:00 Manchester United v Liverpool 17/03/2018 15:00 West Ham United v Manchester United 31/03/2018 15:00 Manchester United v Swansea City APRIL 2018 07/04/2018 15:00 Manchester City v Manchester United 14/04/2018 15:00 Manchester United v West Bromwich Albion 21/04/2018 15:00 Bournemouth v Manchester United 28/04/2018 15:00 Manchester United v Arsenal MAY 2018 05/05/2018 15:00 Brighton and Hove Albion v Manchester United 13/05/2018 15:00 Manchester United v Watford

Chelsea FC Fixtures

AUGUST 2017 12/08/2017 15:00 Chelsea v Burnley 19/08/2017 15:00 Tottenham Hotspur v Chelsea 26/08/2017 15:00 Chelsea v Everton SEPTEMBER 2017 09/09/2017 15:00 Leicester City v Chelsea 16/09/2017 15:00 Chelsea v Arsenal 23/09/2017 15:00 Stoke City v Chelsea 30/09/2017 15:00 Chelsea v Manchester City OCTOBER 2017 14/10/2017 15:00 Crystal Palace v Chelsea 21/10/2017 15:00 Chelsea v Watford 28/10/2017 15:00 Bournemouth v Chelsea NOVEMBER 2017 04/11/2017 15:00 Chelsea v Manchester United 18/11/2017 15:00 West Bromwich Albion v Chelsea 25/11/2017 15:00 Liverpool v Chelsea 29/11/2017 19:45 Chelsea v Swansea City DECEMBER 2017 02/12/2017 15:00 Chelsea v Newcastle United 09/12/2017 15:00 West Ham United v Chelsea 12/12/2017 19:45 Huddersfield Town v Chelsea 16/12/2017 15:00 Chelsea v Southampton 23/12/2017 15:00 Everton v Chelsea 26/12/2017 15:00 Chelsea v Brighton and Hove Albion 30/12/2017 15:00 Chelsea v Stoke City JANUARY 2018 01/01/2018 15:00 Arsenal v Chelsea 13/01/2018 15:00 Chelsea v Leicester City 20/01/2018 15:00 Brighton and Hove Albion v Chelsea 31/01/2018 19:45 Chelsea v Bournemouth FEBURARY 2018 03/02/2018 15:00 Watford v Chelsea 10/02/2018 15:00 Chelsea v West Bromwich Albion 24/02/2018 15:00 Manchester United v Chelsea MARCH 2018 03/03/2018 15:00 Manchester City v Chelsea 10/03/2018 15:00 Chelsea v Crystal Palace 17/03/2018 15:00 Burnley v Chelsea 31/03/2018 15:00 Chelsea v Tottenham Hotspur APRIL 2018 07/04/2018 15:00 Chelsea v West Ham United 14/04/2018 15:00 Southampton v Chelsea 21/04/2018 15:00 Chelsea v Huddersfield Town 28/04/2018 15:00 Swansea City v Chelsea MAY 2018 05/05/2018 15:00 Chelsea v Liverpool 13/05/2018 15:00 Newcastle United v Chelsea

Liverpool FC Fixtures

AUGUST 2017 12/08/2017 15:00 Watford v Liverpool 19/08/2017 15:00 Liverpool v Crystal Palace 26/08/2017 15:00 Liverpool v Arsenal SEPTEMBER 2017 09/09/2017 15:00 Manchester City v Liverpool 16/09/2017 15:00 Liverpool v Burnley 23/09/2017 15:00 Leicester City v Liverpool 30/09/2017 15:00 Newcastle United v Liverpool OCTOBER 2017 14/10/2017 15:00 Liverpool v Manchester United 21/10/2017 15:00 Tottenham Hotspur v Liverpool 28/10/2017 15:00 Liverpool v Huddersfield Town NOVEMBER 2017 04/11/2017 15:00 West Ham United v Liverpool 18/11/2017 15:00 Liverpool v Southampton 25/11/2017 15:00 Liverpool v Chelsea 29/11/2017 20:00 Stoke City v Liverpool DECEMBER 2017 02/12/2017 15:00 Brighton and Hove Albion v Liverpool 09/12/2017 15:00 Liverpool v Everton 13/12/2017 20:00 Liverpool v West Bromwich Albion 16/12/2017 15:00 Bournemouth v Liverpool 23/12/2017 15:00 Arsenal v Liverpool 26/12/2017 15:00 Liverpool v Swansea City 30/12/2017 15:00 Liverpool v Leicester City JANUARY 2018 01/01/2018 15:00 Burnley v Liverpool 13/01/2018 15:00 Liverpool v Manchester City 20/01/2018 15:00 Swansea City v Liverpool 30/01/2018 19:45 Huddersfield Town v Liverpool FEBRUARY 2018 03/02/2018 15:00 Liverpool v Tottenham Hotspur 10/02/2018 15:00 Southampton v Liverpool 24/02/2018 15:00 Liverpool v West Ham United MARCH 2018 03/03/2018 15:00 Liverpool v Newcastle United 10/03/2018 15:00 Manchester United v Liverpool 17/03/2018 15:00 Liverpool v Watford 31/03/2018 15:00 Crystal Palace v Liverpool APRIL 2018 07/04/2018 15:00 Everton v Liverpool 14/04/2018 15:00 Liverpool v Bournemouth 21/04/2018 15:00 West Bromwich Albion v Liverpool 28/04/2018 15:00 Liverpool v Stoke City MAY 2018 05/05/2018 15:00 Chelsea v Liverpool 13/05/2018 15:00 Liverpool v Brighton and Hove Albion

