The Lyoness Open Field – 2017 The Lyoness Open Player List

The 2017 Lyoness Open will be hosted at the Diamond Country Club, Atzenbrugg, near Vienna, Austria between Thursday June 8th and Sunday June 11th.

The provisional Lyoness Open player lineup has been announced includes 152 players. The defending champion at the 2017 Lyoness Open, Ashun Wu, is included in the tournament entry list. The full Lyoness Open player lineup will be updated when the 1st round and 2nd round tee times have been announced.

The Lyoness Open field; find out who’s playing at the 2017 Lyoness Open, players ordered alphabetically:

Players Players Players Felipe Aguilar Nicholas Fung Adrian Otaegui Jaco Ahlers Lorenzo Gagli John Parry Pep Angles Petr Gal Eddie Pepperell Marcus Armitage Stephen Gallacher Damien Perrier Matthew Baldwin Clemens Gaster Paul Peterson Nino Bertasio Ricardo Gonzalez Christoph Pfau Gaganjeet Bhullar Richard Green Carlos Pigem Royal Birkdale Sébastien Gros Haydn Porteous Lucas Bjerregaard Julien Guerrier Garrick Porteous Alexander Björk Murhof Gruppe Julien Quesne Richard Bland Chris Hanson Robert Rock Danthai Boonma Grégory Havret Jake Roos Grégory Bourdy James Heath Brett Rumford Gary Boyd Benjamin Hebert Jamie Rutherford Markus Brier Sebastian Heisele Adrien Saddier Kristoffer Broberg Scott Henry Poom Saksansin Daniel Brooks David Horsey Reinier Saxton Alejandro Cañizares David Howell Felix Schulz Laurie Canter Daniel Im Matthias Schwab Johan Carlsson Miguel Angel Jiménez Lee Slattery Magnus A Carlsson Niclas Johansson Sebastian Soderberg Shih-Chang Chan Michael Jonzon Matthew Southgate Ashley Chesters Roope Kakko Gary Stal Thitiphun Chuayprakong Anton Karlsson Joël Stalter Luca Cianchetti (Am) Simon Khan Oscar Stark Jens Dantorp Phachara Khongwatmai Duncan Stewart Eduardo De La Riva Maximilian Kieffer Graeme Storm Petr Dedek Nathan Kimsey Sepp Straka Thomas Detry Gary King Julian Suri Robert Dinwiddie Alexander Knappe Miguel Tabuena Simon Dyson Mikko Korhonen Pavit Tangkamolprasert Rafa Echenique Jbe Kruger Manuel Trappel Pelle Edberg Romain Langasque Jaco Van Zyl Johan Edfors Craig Lee Alvaro Velasco Salzburg Eugendorf Tom Lewis Borja Virto Ben Evans Thomas Linard Sam Walker Ryan Evans Lukas Lipold (Am) Anthony Wall Jens Fahrbring Zander Lombard Matt Wallace Oliver Farr Joost Luiten Paul Waring Richard Finch Paul Maddy Marc Warren Oliver Fisher Andrea Maestroni Steve Webster Trevor Fisher Stuart Manley Mike Weir Christopher Fisher (Am) José Manuel Lara Pontus Widegren Gerold Folk (Am) Markus Maukner (Am) Bernd Wiesberger Matt Ford Richard Mcevoy Bernd Wiesberger North Foreland Prom Meesawat Jeff Winther Simon Forsström James Morrison Chris Wood Mark Foster Filip Mruzek Tyrrells Wood Ryan Fox Lukas Nemecz Ashun Wu Florian Fritsch Matthew Nixon Y. E. Yang Dylan Frittelli Max Orrin

