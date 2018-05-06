Headies 2018: Full List Of Winners — Nigeria Today

Headies 2018: Full List Of Winners
The 12th edition of the Headies awards held last night, Saturday May 5th, at the Convention Centre, Eko Hotels and Suites, Lagos.
Check out the FULL list of winners:
BEST POP SINGLE; IF– DAVIDO
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG; FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER
BEST RAP SINGLE; YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
ROOKIE OF THE YEAR: TENI
BEST STREET-HOP ARTISTE; PENALTY – SMALL DOCTOR
BEST RECORDING OF THE YEAR; JOROMI – SIMI
PRODUCER OF THE YEAR; (FALL, MAMA) – KIDOMINANT
BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE; HOLY HOLY – 2BABA
BEST MUSIC VIDEO; COME CLOSER – WIZKID (DAPS)
BEST R&B SINGLE; SMILE FOR ME – SIMI
BEST COLLABO; MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID
BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE); FOLASHADE – PRAIZ
BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE); BUTTERFLIES – OMAWUMI
NEXT RATED; MAYORKUN
HIP HOP WORLD REVELATION; REEKADO BANKS
LYRICIST ON THE ROLL; YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
HEADIES’ VIEWER’S CHOICE; COME CLOSER- WIZKID
BEST RAP ALBUM; REMINISCE
BEST R&B/POP ALBUM; SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
SONG OF THE YEAR; IF- DAVIDO
AFRICAN ARTISTE; NASTY C
ALBUM OF THE YEAR; SIMISOLA – SIMI
ARTISTE OF THE YEAR; DAVIDO
SPECIAL RECOGNITION
KAFFY
HALL OF FAME
CHRIS UBOSI
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