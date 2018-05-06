Headies 2018: List of winners at the 12th edition — Nigeria Today

Headies 2018: List of winners at the 12th edition
BEST RECORDING OF THE YEAR
BUTTERFLIES – OMAWUMI
HALLELUYAH – FUNBI
PONMILE – REMINISCE
HEAVEN – BANKY W
JOROMI – SIMI (WINNER)
BEST POP SINGLE
MAD OVER YOU – RUNTOWN
ALL OVER – TIWA SAVAGE
YEBA – KISS DANIEL
ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ
IF– DAVIDO (WINNER)
FIA – DAVIDO
PRODUCER OF THE YEAR
(FALL, MAMA) KIDOMINANT (WINNER)
(ISKABA, MALO) SPELLZ
(IF, RARA) TEKNO
(MARADONA, COME CLOSER) SARZ
(YAWA, VIRTUOUS WOMAN)– MASTERKRAFT
BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE
LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ
DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY
HOLY HOLY – 2BABA (WINNER)
ROCK YOUR BODY – BURNA BOY
COME CLOSER – WIZKID
SOFA – KISS DANIEL
BEST RAP ALBUM
27 – FALZ
TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA
EL HADJ – REMINISCE (WINNER)
THE PLAYMAKER – PHYNO
THE GLORY – OLAMIDE
ROSE – AQ
BEST R&B/POP ALBUM
SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID (WINNER)
TIMELESS – OMAWUMI
SIMISOLA – SIMI
GOLD – ADEKUNLE GOLD
IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR
THIS IS ME – NINIOLA
BEST MUSIC VIDEO
MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)
FOCUS– HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)
COME CLOSER – WIZKID (DAPS) [WINNER]
BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)
YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)
LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)
BEST R&B SINGLE
FOLASHADE – PRAIZ
LET ME KNOW – MALEEK BERRY
ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE
LOVE YOU BABY – BANKY W
SMILE FOR ME – SIMI (WINNER)
BEST COLLABO
MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (WINNER)
TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY
JUICE – YCEE FT MALEEK BERRY
NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI
COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE
BEST RAP SINGLE
YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI (WINNER)
SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE
LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.
UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI
ME VERSUS ME – ICE PRINCE
BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)
A NON-VOTING CATEGORY:
PERFECT WOMAN – FAZE
FOLASHADE – PRAIZ (WINNER)
ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
LOVE YOU BABY – BANKY W
BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)
A NON-VOTING CATEGORY:
IN THE AIR – WAJE
GONE FOR GOOD – SIMI
JOWO – ARAMIDE
SARO – NINIOLA
WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD
BUTTERFLIES – OMAWUMI (WINNER)
NEXT RATED
MALEEK BERRY
MAYORKUN (WINNER)
DICE AILES
JOHNNY DRILLE
ZORO
HIP HOP WORLD REVELATION
NINIOLA
ADEKUNLE GOLD
- EAZI
REEKADO BANKS (WINNER)
LYRICIST ON THE ROLL
YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI (WINNER)
POLITICAL SCIENCE – AQ
LIQUOR NIGHT – BOOGEY
INDUSTRY NITE – ERIGGA
BEST STREET-HOP ARTISTE
PENALTY – SMALL DOCTOR (WINNER)
WO – OLAMIDE
SAI BABA – CDQ
SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE
PASS THE AGBARA – SKUKI
LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG
MONEY – ADEKUNLE GOLD
ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
PONMILE – REMINISCE
FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN & KOKER (WINNER)
LAGOS BARBIE – BANTU
ARTISTE OF THE YEAR
DAVIDO ( WINNER)
WIZKID
OLAMIDE
SIMI
TIWA SAVAGE
SONG OF THE YEAR
PENALTY – SMALL DOCTOR
WO – OLAMIDE
IF– DAVIDO
YEBA – KISS DANIEL
MAD OVER YOU – RUNTOWN
FIA – DAVIDO (WINNER)
AFRICAN ARTISTE
SARKODIE
CASPER NYOVEST
NASTY C (WINNER)
SAUTI SOL
VANESSA MDEE
HEADIES’ VIEWER’S CHOICE
COME CLOSER– WIZKID (WINNER)
IF– DAVIDO
WO -OLAMIDE
MAD OVER YOU – RUNTOWN
YEBA– KISS DANIEL
YAWA -TEKNO
BEST PERFORMER
FLAVOUR
FALZ
M.I.
2BABA
YEMI ALADE (WINNER)
TIWA SAVAGE
ROOKIE OF THE YEAR
KIDI
AIR BOY
TENI (WINNER)
JUNIOR BOY
PERUZZI
ALBUM OF THE YEAR
SIMISOLA – SIMI
GOLD – ADEKUNLE GOLD
KLITORIS – BRYMO
IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR
SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
THE PLAYMAKER – PHYNO
SPECIAL RECOGNITION
KAFFY
HALL OF FAME
CHRIS UBOSI
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