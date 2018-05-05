Headies: A Comprehensive List of Winners — Nigeria Today

Headies: A Comprehensive List of Winners
The 2018 Headies award held today May 5, at the Convention Centre, Eko Hotels and Suites, Lagos . The 12th edition of the Headies came with all the glits, glamour and A-list performance that we all love about award shows. Not to mention how our favourite celebs come to the redcarpet looking all shades of cute.
Here is a complete list of the winners
BEST RECORDING OF THE YEAR
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BUTTERFLIES – OMAWUMI
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HALLELUYAH – FUNBI
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PONMILE – REMINISCE
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HEAVEN – BANKY W
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JOROMI – SIMI
BEST POP SINGLE
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MAD OVER YOU – RUNTOWN
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ALL OVER – TIWA SAVAGE
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YEBA – KISS DANIEL
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ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ
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IF– DAVIDO
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FIA – DAVIDO
PRODUCER OF THE YEAR
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(FALL, MAMA) – KIDOMINANT
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(ISKABA, MALO) – SPELLZ
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(IF) – TEKNO
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(RARA) – SELEBOBO
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(MARADONA, COME CLOSER) – SARZ
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(BUTTERFLIES, VIRTUOUS WOMAN)- COBHAMS
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(YAWA, AUGMENT) – MASTERKRAFT
BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE
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LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ
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DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY
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HOLY HOLY – 2BABA
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ROCK YOUR BODY – BURNA BOY
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COME CLOSER – WIZKID
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SOFA – KISS DANIEL
BEST RAP ALBUM
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27 – FALZ
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TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA
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EL HADJ – REMINISCE
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THE PLAYMAKER – PHYNO
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THE GLORY – OLAMIDE
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ROSE – AQ
BEST R&B/POP ALBUM
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SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
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TIMELESS – OMAWUMI
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SIMISOLA – SIMI
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GOLD – ADEKUNLE GOLD
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IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR
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THIS IS ME – NINIOLA
BEST MUSIC VIDEO
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MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)
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FOCUS- HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)
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COME CLOSER – WIZKID (DAPS)
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BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)
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YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)
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LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)
BEST R&B SINGLE
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FOLASHADE – PRAIZ
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LET ME KNOW – MALEEK BERRY
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ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE
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LOVE YOU BABY – BANKY W
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SMILE FOR ME – SIMI
BEST COLLABO
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MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID
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TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY
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JUICE – YCEE FT MALEEKBERRY
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NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI
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COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE
BEST RAP SINGLE
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YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
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SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE
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LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.
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UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI
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ME VERSUS ME – ICE PRINCE
BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)
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PERFECT WOMAN – FAZE
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FOLASHADE – PRAIZ
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ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
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LOVE YOU BABY – BANKY W
BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)
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IN THE AIR – WAJE
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GONE FOR GOOD – SIMI
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JOWO – ARAMIDE
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SARO – NINIOLA
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WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD
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BUTTERFLIES – OMAWUMI
NEXT RATED
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MALEEK BERRY
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MAYORKUN
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DICE AILES
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JOHNNY DRILLE
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ZORO
HIP HOP WORLD REVELATION
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NINIOLA
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ADEKUNLE GOLD
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MR. EAZI
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REEKADO BANKS
LYRICIST ON THE ROLL
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YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
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POLITICAL SCIENCE – AQ
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LIQUOR NIGHT – BOOGEY
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INDUSTRY NITE – ERIGGA
BEST STREET-HOP ARTISTE
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PENALTY – SMALL DOCTOR
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WO – OLAMIDE
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SAI BABA – CDQ
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SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE
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PASS THE AGBARA – SKUKI
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LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG
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MONEY – ADEKUNLE GOLD
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RADIO – NONSO AMADI
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ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
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PONMILE – REMINISCE
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FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER
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LAGOS BARBIE – BANTU
ALBUM OF THE YEAR
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SIMISOLA – SIMI
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GOLD – ADEKUNLE GOLD
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KLITORIS – BRYMO
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IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR
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SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
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THE PLAYMAKER – PHYNO
ARTISTE OF THE YEAR
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DAVIDO
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WIZKID
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OLAMIDE
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SIMI
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TIWA SAVAGE
SONG OF THE YEAR
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PENALTY – SMALL DOCTOR
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WO – OLAMIDE
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IF- DAVIDO
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YEBA – KISS DANIEL
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MAD OVER YOU – RUNTOWN
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FIA – DAVIDO
AFRICAN ARTISTE
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SARKODIE
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CASPER NYOVEST
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NASTY C
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SAUTI SOL
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VANESSA MDEE
HEADIES’ VIEWER’S CHOICE
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COME CLOSER- WIZKID
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IF- DAVIDO
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WO -OLAMIDE
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MAD OVER YOU – RUNTOWN
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YEBA- KISS DANIEL
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YAWA -TEKNO
INDUSTRY BRAND SUPPORTER
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MTN
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PEPSI
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GLO
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HENNESSY
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FIRS
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NIGERIA BREWERIES
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LAGOS STATE
BEST PERFORMER
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FLAVOUR
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FALZ
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M.I.
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2BABA
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YEMI ALADE
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TIWA SAVAGE
ROOKIE OF THE YEAR:
AIR BOY
TENI
JUNIOR BOY
PERUZZI
SPECIAL RECOGNITION
KAFFY
HALL OF FAME
CHRIS UBOSI
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