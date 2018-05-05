 The HEADIES 2018: Full List Of Winners. — Nigeria Today
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The HEADIES 2018: Full List Of Winners.

Posted on May 5, 2018 in Music | 0 comments

The 12th HEADIES Awards took place on May 5th at the Eko Convention Centre, Victoria Island Lagos. A night full of music, fun and laughs; thanks to the hosts Bovi and Seyi Shay and brilliant performances from the amazing artists. Here is the full list of winners.

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BEST RECORDING OF THE YEAR

BUTTERFLIES – OMAWUMI
HALLELUYAH – FUNBI
PONMILE – REMINISCE
HEAVEN – BANKY W
JOROMI – SIMI (WINNER)

BEST POP SINGLE

MAD OVER YOU – RUNTOWN
ALL OVER – TIWA SAVAGE
YEBA – KISS DANIEL
ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ
IF– DAVIDO (WINNER)
FIA – DAVIDO

PRODUCER OF THE YEAR

(FALL, MAMA) KIDOMINANT (WINNER)
(ISKABA, MALO) SPELLZ
(IF, RARA) TEKNO
(MARADONA, COME CLOSER) SARZ
(YAWA, VIRTUOUS WOMAN)– MASTERKRAFT

BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE

LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ
DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY
HOLY HOLY – 2BABA (WINNER)
ROCK YOUR BODY – BURNA BOY
COME CLOSER – WIZKID
SOFA – KISS DANIEL

BEST RAP ALBUM

27 – FALZ
TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA
EL HADJ – REMINISCE
THE PLAYMAKER – PHYNO
THE GLORY – OLAMIDE
ROSE – AQ

BEST R&B/POP ALBUM

SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
TIMELESS – OMAWUMI
SIMISOLA – SIMI
GOLD – ADEKUNLE GOLD
IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR
THIS IS ME – NINIOLA

BEST MUSIC VIDEO

MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)
FOCUS– HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)
COME CLOSER – WIZKID (DAPS) [WINNER]
BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)
YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)
LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)

BEST R&B SINGLE

TONIGHT – NONSO AMADI
FOLASHADE – PRAIZ
LET ME KNOW – MALEEK BERRY
ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE
LOVE YOU BABY – BANKY W
SMILE FOR ME – SIMI

BEST COLLABO

MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (WINNER)
TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY
JUICE – YCEE FT MALEEK BERRY
NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI
COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE

BEST RAP SINGLE

YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI (WINNER)
SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE
LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.
UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI
ME VERSUS ME – ICE PRINCE

BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)

A NON-VOTING CATEGORY:

PERFECT WOMAN – FAZE
FOLASHADE – PRAIZ (WINNER)
ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
TONIGHT – NONSO AMADI
LOVE YOU BABY – BANKY W

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

A NON-VOTING CATEGORY:

IN THE AIR – WAJE
GONE FOR GOOD – SIMI
JOWO – ARAMIDE
SARO – NINIOLA
WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD
BUTTERFLIES – OMAWUMI (WINNER)

NEXT RATED

MALEEK BERRY
MAYORKUN (WINNER)
DICE AILES
JOHNNY DRILLE
ZORO

HIP HOP WORLD REVELATION

NINIOLA
ADEKUNLE GOLD
MR. EAZI
REEKADO BANKS (WINNER)

LYRICIST ON THE ROLL

YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI (WINNER)
POLITICAL SCIENCE – AQ
LIQUOR NIGHT – BOOGEY
INDUSTRY NITE – ERIGGA

BEST STREET-HOP ARTISTE

PENALTY – SMALL DOCTOR (WINNER)
WO – OLAMIDE
SAI BABA – CDQ
SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE
PASS THE AGBARA – SKUKI
LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE

BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG

MONEY – ADEKUNLE GOLD
RADIO – NONSO AMADI
ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
PONMILE – REMINISCE
FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN & KOKER (WINNER)
LAGOS BARBIE – BANTU

ALBUM OF THE YEAR

SIMISOLA – SIMI
GOLD – ADEKUNLE GOLD
KLITORIS – BRYMO
IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR
SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
THE PLAYMAKER – PHYNO

ARTISTE OF THE YEAR

DAVIDO
WIZKID
OLAMIDE
SIMI
TIWA SAVAGE

SONG OF THE YEAR

PENALTY – SMALL DOCTOR
WO – OLAMIDE
IF– DAVIDO
YEBA – KISS DANIEL
MAD OVER YOU – RUNTOWN
FIA – DAVIDO

AFRICAN ARTISTE

SARKODIE
CASPER NYOVEST
NASTY C (WINNER)
SAUTI SOL
VANESSA MDEE

HEADIES’ VIEWER’S CHOICE

COME CLOSER– WIZKID (WINNER)
IF– DAVIDO
WO -OLAMIDE
MAD OVER YOU – RUNTOWN
YEBA– KISS DANIEL
YAWA -TEKNO

INDUSTRY BRAND SUPPORTER

MTN
PEPSI
GLO
HENNESSY
FIRS
NIGERIA BREWERIES
LAGOS STATE

BEST PERFORMER

FLAVOUR
FALZ
M.I.
2BABA
YEMI ALADE (WINNER)
TIWA SAVAGE

ROOKIE OF THE YEAR

KIDI
AIR BOY
TENI (WINNER)
JUNIOR BOY
PERUZZI

SPECIAL RECOGNITION

KAFFY
HALL OF FAME
CHRIS UBOSI

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This post was syndicated from The Guardian Nigeria Newspaper – Nigeria and World News. Click here to read the full text on the original website.

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