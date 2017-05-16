Gobara ta haddasa hasarar kayaryakin kudi kimanin Miliyan N150 a Zungeru Polytechnic

NAIJ.COM

Gobarar da ta auku a Niger State Polytechnic zungeru jihar Niger a satin da ya gabata a tayi sanadiyyar hasarar kayan kudi da ya kai Miliyan N150 da doriya a bayanin Raktan makarantar, Dr. Umar Egbako. A cewar NAIJ.com Egbako ya sanarda manema …



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