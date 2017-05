See More Photos Of Thailand Nurse Parichat Pang Hot Sexy In Office

Parichat Pang Chatsri (foto: Daily Mail)

Seorang perawat cantik asal Thailand dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya karena selalu memakai seragam yang seksi. Banyak orang yang tidak suka dengannya kemudian menyuruhnya untuk berhenti jadi perawat.

Perawat yang diketahui bernama Parichat Pang Chatsri itu disebut pembawa aib setelah serangkaian foto-foto seksinya dibagikan di halaman Facebook Asosiasi Pecinta Perawat Thailand. Dalam sekejap, foto-fotonya telah dibagikan ribuan kali oleh netizen.

Melansir laman Daily Mail, wanita berusia 26 tahun itu tampak mengenakan seragam perawat yang ketat dengan rok pendek di sebuah rumah sakit swasta di Isan, Thailand. Seragam perawat yang dikenakannya diduga memang dirancang untuk memamerkan tubuhnya yang seksi.

(foto: Daily Mai)

Netizen menuduh Chatsri tidak menghormati profesinya sebagai perawat dengan mengenakan seragam yang dianggap tidak pantas.

Sebagai tanggapan atas reaksi tersebut, Chatsri baru-baru ini mengajukan permintaan maaf kepada publik.

(foto: Daily Mail)

“Saya menjelaskan kepada dewan direksi di rumah sakit namun mereka menghormati citra rumah sakit tersebut. Saya mengerti mereka, dan saya tidak menginginkannya menjadi masalah besar. Jadi saya mengambil tanggung jawab dengan mengundurkan diri,” jelas Chatsri.

“Saya ingin meminta maaf kepada Dewan Perawatan dan Kebidanan Thailand dan rumah sakit. Saya tidak ingin masyarakat menilai semua perawat berdasarkan citra saya,” tambahnya.

(foto: Daily Mail)

The post See More Photos Of Thailand Nurse Parichat Pang Hot Sexy In Office appeared first on Ngyab.

This post was syndicated from Ngyab. Click here to read the full text on the original website.

Do you something awesome to share with the world? Click here to share

Do you ever have any question about anything you wish to ask and get answer? Click here to ask

Follow us on twitter @NigeriaTodayNG

Also, Like us on facebook

Share this: Facebook

Twitter

WhatsApp

Email

Google

Tumblr

LinkedIn

Skype

Pocket

Reddit

Print

Pinterest