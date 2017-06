Confederations Cup: Full squads for all eight teams at Russia 2017

All eight participating nations have now confirmed their squads for the FIFA Confederations Cup Russia 2017 aslo known as Tournament of Champions.

See full squads below…

Australia

Goalkeepers: RYAN Maty, LANGERAK Mitch, VUKOVIC Danny

Defenders: DEGENEK Milos, SMITH Bradley, McGOWAN Dylan, WRIGHT Bailey, BEHICH Aziz, McGOWAN Ryan, SAINSBURY Trent

Midfieders: MILLIGAN Mark, MOOY Aaron, JEDINAK Mile, HRUSTIC Ajdin, LUONGO Massimo, IRVINE Jackson

Forwards: CAHILL Tim, LECKIE Mathew, JURIC Tomi , KRUSE Robbie, MacLAREN Jamie, TROISI James, ROGIC Tommy

Coach: POSTECOGLOU Ange

Cameroon

Goalkeepers: ONDOA Joseph, r ONANA Andre, BOKWE Georges

Defenders: MABOUKA Ernest, TEIKEU Adolphe, NGADEU-NGADJUI Michael, OYONGO Ambroise, GUIHOATA Jerome, FAI Collins, OWONA Lucien, NGWEM Jonathan

Midfielders: ZAMBO Andre, MANDJECK Georges, SIANI Sebastien, DJOUM Arnaud

Forwards: NGAMALEU Nicolas, MOUKANDJO Benjamin, ZOUA Jacques, ABOUBAKAR Vincent, BOUMAL Olivier, BASSOGOG Christian, NDIP TAMBE Robert, TOKO EKAMBI Karl

Coach: BROOS Hugo

Chile

Goalkeepers: BRAVO Claudio, TOSELLI Cristopher, HERRERA Johnny

Defenders: MENA Eugenio, ROCO Enzo, ISLA Mauricio, DIAZ Paulo, BEAUSEJOUR Jean, MEDEL Gary, JARA Gonzalo

Midfielders: SILVA Francisco, FUENZALIDA Jose, VIDAL Arturo, HERNANDEZ Pablo, GUTIERREZ Felipe, ARANGUIZ Charles, DIAZ Marcelo

Forwards: SANCHEZ Alexis, SAGAL Angelo, VARGAS Eduardo, RODRIGUEZ Martin, VALENCIA Leonardo, PUCH Edson

Coach: PIZZI Juan Antonio

Germany

Goalkeepers: TRAPP Kevin, LENO Bernd, TER STEGEN Marc-Andre

Defenders: MUSTAFI Shkodran, HECTOR Jonas, GINTER Matthias, PLATTENHARDT Marvin, HENRICHS Benjamin, RUEDIGER Antonio, SUELE Niklas, KIMMICH Joshua,

Midfielders: DRAXLER Julian, GORETZKA Leon, DEMIRBAY Kerem, STINDL Lars, CAN Emre, YOUNES Amin, SANE Leroy, BRANDT Julian, RUDY Sebastian, DEMME Diego

Forwards: WAGNER Sandro, WERNER Timo

Coach: LOEW Joachim

Mexico

Goalkeepers: COTA Rodolfo, TALAVERA Alfredo, OCHOA Guillermo

Defenders: ARAUJO Nestor, SALCEDO Carlos, MARQUEZ Rafael, REYES Diego, MORENO Hector, REYES Luis

Midfielders: DOS SANTOS Jonathan, LAYUN Miguel, DOS SANTOS Giovani, VELA Carlos, HERRERA Hector, CORONA Jesus, GUARDADO Andres, AQUINO Javier, ALANIS Oswaldo

Forwards: FABIAN Marco, JIMENEZ Raul, HERNANDEZ Javier, PERALTA Oribe, LOZANO Hirving

Coach: OSORIO Juan Carlos

New Zealand

Goalkeepers: MARINOVIC Stefan, MOSS Glen, WILLIAMS Tamati

Defenders: BROTHERTON Sam, WYNNE Deklan, TZIMOPOULOS Themi, BOXALL Michael, INGHAM Dane, DOYLE Thomas, COLVEY Kip, SMITH Tommy, ROUX Storm, DURANTE Andrew

Midfielders: TUILOMA Bill, McGLINCHEY Michael, THOMAS Ryan, LEWIS Clayton

Forwards: BARBAROUSES Kosta, WOOD Chris, SMELTZ Shane, ROJAS Marco, PATTERSON Monty, RUFER Alex

Coach: HUDSON Anthony

Portugal

Goalkeepers: Rui Patricio, Jose Sa, Beto

Defenders: Bruno Alves, Pepe, Luis Neto, Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Nelson Semedo, Eliseu, Cedric

Midfielders: Joao Moutinho, Bernardo Silva, Danilo, William, Andre Gomes, Pizzi, Adrien Silva

Forwards: Cristiano Ronaldo, Andre Silva, Nani, Gelson Martins, Ricardo Quaresma

Coach: SANTOS Fernando

Russia

Goalkeepers: AKINFEEV Igor, GABULOV Vladimir, GUILHERME

Defenders: SMOLNIKOV Igor, SHISHKIN Roman, VASIN Viktor, DZHIKYA Georgy, KUDRIASHOV Fedor, KUTEPOV Ilya, KOMBAROV Dmitry

Midfielders: GAZINSKY Iury, GLUSHAKOV Denis, KAMBOLOV Ruslan, MIRANCHUK Alexey, GOLOVIN Aleksandr, ZHIRKOV Yury, SAMEDOV Alexander, EROKHIN Aleksandr, TARASOV Dmitry

Forwards: POLOZ Dmitry, SMOLOV Fedor, BUKHAROV Aleksandr, KANUNNIKOV Maksim

Coach: CHERCHESOV Stanislav

