Davido, Wizkid, Olamide & Tiwa Savage Win Big At MVP Awards – See Full List Of Winners

The 2017 Edition of Soundcity MVP Awards which was delayed last year has finally being held yesterday, 12th of January at the Eko Hotel and Suite, Lagos State and was hosted by 2017 and prospective 2018 Big Brother Nigeria host, Ebuka Obi-Uchendu. Have you read Trendiee Today? Click here to read Below Is The List Of Soundcity MVP Awards Winners : BEST MALE MVP DAVIDO (NG) RUNTOWN (NG) DIAMOND PLATNUMZ (TZ) – WINNER SARKODIE (GH) NAVIO (UG) 2FACE IDIBIA (NG) WIZKID (NG) SHATTA WALE (GH) OLAMIDE (NG) BEST FEMALE MVP TIWA SAVAGE (NG) – WINNER NINIOLA (NG) BABES WODUMO (SA) SIMI (NG) BECCA (GH) SEYI SHAY (NG) YEMI ALADE (NG) BUCIE (SA) VANESSA MDEE (TZ) BEST HIP HOP M.I ABAGA (NG) SARKODIE (GH) CASSPER NYOVEST (SA) – WINNER OLAMIDE (NG) NASTY C (SA) FALZ (NG) KWESTA (SA) AKA (SA) BEST POP KISS DANIEL (NG) TIWA SAVAGE (NG) SIMI (NG) DAVIDO (NG) MALEEK BERRY (NG) – WINNER NINIOLA (NG) WANDE COAL (NG) REEKADO BANKS (NG) BEST COLLABORATION PARTICULA – MAJOR LAZER & DJ MAPHORISA FT. ICE PRINCE, JIDENNA, NASTY C (SA) MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID TONIGHT – R2BEES FT WIZKID MA GIRL – TOOFAN FT. PATORANKING AKANAMALI – SUN EL MUSICIAN FT. SAMTHING SOWETO TELLI PERSON – TIMAYA FT. PHYNO & OLAMIDE PAIN KILLER – SARKODIE FT RUNTOWN – WINNER BOOTY LANGUAGE – SKALES FT SARKODIE JUICE – YCEE FT MALEEKBERRY DON’T FORGET TO PRAY – AKA & ANATII NA WASH – BECCA FT PATORANKING ISKABA – WANDE COAL / DJ TUNEZ LOVE AGAIN – C4 PEDRO FT SAUTI SOL DIGITAL ARTISTE OF THE YEAR DAVIDO (NG) WIZKID (NG) – WINNER CASSPER NYOVEST (SA) AKA (SA) VANESSA MDEE (KQ) YEMI ALADE (NG) SHATTA WALE (GH) VIDEO OF THE YEAR MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (NG) YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIFE – MI (NG) CLOSER – WIZKID (NG) UoK – NASTY C (SA) 10 FINGERS – AKA & ANATII (SA) WHOLE THING – FRANK CASINO & RIKY RICK (SA) BEEN CALLING – MALEEKBERRY (NG) KOLOLO – BANKY W (NG) ALL HAIL – KHULI CHANA (SA) IF – DAVIDO (NG) – WINNER BEST GROUP OR DUO SAUTI SOL (KQ) TOOFAN (TG) MAFIKIZOLO (SA) MICASA (SA) DISTRUCTION BOYZ (SA) – WINNER VVIP (GH) R2Bees (GH) NAVY KENZO (TZ) SONG OF THE YEAR PENALTY – SMALL DOCTOR (NG) WO – OLAMIDE (NG) SEDUCE ME – ALIKIBA QOBISIQOLO – BHIZER FT BUSISWA, SC GORNA, BHEPEPE (SA) GAGA SHUFFLE – 2FACE IDIBIA (NG) IF – DAVIDO (NG) – WINNER AKANAMALI – SUN EL MUSICIAN FT. SAMTHING SOWETO (SA) MAD OVER YOU – RUNTOWN (NG) CLOSER – WIZKID (NG) JOROMI – SIMI (NG) LEG OVER – MR EAZI (NG) BEST NEW ARTISTE MALEEK BERRY (NG) – WINNER MAYORKUN (NG) DICE AILES (NG) SMALL DOCTOR (NG) NADIA NAKAI (SA) ASLAY (TZ) VIEWERS CHOICE WO – OLAMIDE (NG) IF – DAVIDO (NG) MAD OVER YOU – RUNTOWN (NG) – WINNER LIVING THINGS – 9ICE (NG) YEBA – KISS DANIEL (NG) ISKABA – WANDE COAL, DJ TUNEZ (NG) TONIGHT – NONSO AMADI (NG) GAGA SHUFFLE – 2FACE IDIBIA LISTENERS CHOICE WO – OLAMIDE (NG) – WINNER GAGA SHUFFLE – 2FACE IDIBIA (NG) NASTY C –UOK (SA) GOBISIQOLO – BHISER (SA) MAD OVER YOU – RUNTOWN (NG) MARADONA – NINIOLA (NG) YOLO YOLO – SEYI SHAY (NG) IF – DAVIDO AFRICAN PRODUCER OF THE YEAR MALEEKBERRY (NG). KIDOMINANT (NG) DJ MAPHORISA (SA) MASTERKRAFT (NG) JULZ (GH) YOUNG JOHN (NG) – WINNER AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR SARKODIE (GH) CASSPER NYOVEST (SA) DAVIDO (NG) – WINNER WIZKID (NG) TIWA SAVAGE (NG) SHATTA WALE (GH)

