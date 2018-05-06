 Headies 2018: Full List Of Winners — Nigeria Today
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Headies 2018: Full List Of Winners

Posted on May 6, 2018 in Entertainment | 0 comments



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The 12th edition of the Headies awards held last night, Saturday May 5th, at the Convention Centre, Eko Hotels and Suites, Lagos.



Check out the FULL list of winners:

BEST POP SINGLE; IF– DAVIDO
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG; FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER

BEST RAP SINGLE; YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
ROOKIE OF THE YEAR: TENI
BEST STREET-HOP ARTISTE; PENALTY – SMALL DOCTOR
BEST RECORDING OF THE YEAR; JOROMI – SIMI
PRODUCER OF THE YEAR; (FALL, MAMA) – KIDOMINANT
BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE; HOLY HOLY – 2BABA
BEST MUSIC VIDEO; COME CLOSER – WIZKID (DAPS)
BEST R&B SINGLE; SMILE FOR ME – SIMI
BEST COLLABO; MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID
BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE); FOLASHADE – PRAIZ
BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE); BUTTERFLIES – OMAWUMI
NEXT RATED; MAYORKUN
HIP HOP WORLD REVELATION; REEKADO BANKS

LYRICIST ON THE ROLL; YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI

HEADIES’ VIEWER’S CHOICE; COME CLOSER- WIZKID

BEST RAP ALBUM; REMINISCE

BEST R&B/POP ALBUM; SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID

SONG OF THE YEAR; IF- DAVIDO

AFRICAN ARTISTE; NASTY C

ALBUM OF THE YEAR; SIMISOLA – SIMI

ARTISTE OF THE YEAR; DAVIDO

SPECIAL RECOGNITION

KAFFY

HALL OF FAME

CHRIS UBOSI

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